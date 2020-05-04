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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة توصيات فنية لمحاصيل القطن والأرز والذرة خلال مايو

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:22 م
محاصيل القطن والأرز
محاصيل القطن والأرز
عبدالناصرمحمد
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أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة فنية بأهم التوصيات الفنية المصورة، الواجب على مزارعي محصول القطن والذرة الرفيعة والشامية والأرز مراعاتها خلال شهر مايو الجاري.
وتمثلت التوصيات بشأن القطن في الآتي:
- إضافة السماد البوتاسي بمعدل 50 كيلوجرام سلفات بوتاسيوم دفعة واحدة بعد الخف.
- إضافة البوتاسيوم باستخدام 5 كيلوجرام سلفات بوتاسيوم ثلاث مرات أو بأي مركب بوتاسي عند الوسواس وعند بداية التزهير وبعد 15 يوما.

وبالنسبة لمحصول الذرة الرفيعة:
- شراء التقاوي من مصادر موثوق بها كالجمعيات التعاونية وإدارات الإرشاد الزراعي، ويجب أن تكون معبأة تعبئة سليمة وعليها كروت إدارة فحص واعتماد التقاوي، موضحا بها الصنف وجهة الإنتاج ونسبة الإنبات وتاريخ الإنتاج.

- تفضل الهجن لارتفاع إنتاجيتها وصلاحية سيقانها للاستخدام كأعلاف، وتزرع الأصناف والهجن القصيرة في المناطق القريبة من الطرق، كما تزرع الأصناف الطويلة في المناطق البعيدة عن الطرق.
- إضافة السماد البلدي بمعدل 20 م3 على الأرض البلاط قبل الحرث.
- ينثر السماد الفوسفاتي على الأرض قبل حرثها بمعدل 150 كيلوجرام سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي.

إعداد الأرض:
- الأرض التي تكثر بها الحشائش يتم فيها طفي الشراقي في هذا الشهر (رية كدابة) حتى تساعد على إنبات الحشائش قبل عملية الحرث، عند استحراث الأرض يتم الحرث وجهين متعامدين على الأقل، ويستحسن جمع الحشائش من الأرض بعد الحرثة الأولى وتجميعها على رأس الحقل، ثم تزحيف الأرض.
- يتم تخطيط الأرض بمعدل 12 خط في القصبتين 60 سم، ويتم مسح الريش العمالة.
- يفضل في مناطق زراعة الذرة الرفيعة أن تتم في تجمعات، حيث تصل مساحة التجميعة الواحدة من 50 – 100 فدان تزرع في موعد واحد أي في نفس مناوبة الري لتقليل أضرار فتك الطيور.
- تقسم الأرض إلى فرد بعرض 7 أمتار (قصبتين) تفصل بينهما بتون ومراوي بالتبادل ثم تقسم الفرد إلى حواويل كل حوال في حدود 10 خطوط، وذلك لإحكام عملية الري
- ينصح بإضافة جرعة تنشيطية تمثل ثلث كميات السماد النتروجيني عند الزراعة عقب محصول القمح.

التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها خلال شهر مايو الجاري.

أشارت التوصيات إلى أنه يتم خلال هذه الفترة زراعة المشاتل، وهي أنسب وأفضل فترة للزراعة، لافتة إلى أنه حتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل يجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالية:
- شراء تقاوي الأصناف التي يرغبها المزارع وتكون من مصدر موثوق فيه وفي حدود المعدل الموصى به وهو 30-40 كيلوجرام للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كيلوجرامات للفدان للهجين.
- اختيار المشتل في أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الري ومساحته حوالي 1-1.5 قيراط لكل فدان.
- تحرث الأرض جيدًا ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب في الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشرة.
- تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك (1 كيلوجرام لكل قيراط مشتل).
- يتم بدار التقاوي بالمشتل والتي تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل، بنقع التقاوي قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة في وجود منسوب من المياه 2-3 سم بالمشتل.

التوصيات الفنية، الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها خلال شهر مايو الجاري.

تبدأ الزراعة خلال هذا الشهر بالأصناف الموصى بها، حيث تؤدي الزراعة بالأصناف المحلية أو غير الموثوق بها إلى خفض كبير في المحصول.
- يتم تجهز الأرض بإضافة السماد البلدي والحرث مرتين مع إضافة 200 كيلوجرام سوبر فوسفات الكالسيوم 15% عند الحرثة الأخيرة، ثم التزحيف والتسوية والتخطيط بمعدل 9 خطقصبتين (80 سم من الخطوط وتقسم إلى فرد بعرض 7 متر (قصبتين) لإحكام الري مع مسح الريش العمالة، حيث يؤدي السماد البلدي إلى تحسين خواص التربة وزيادة احتفاظ التربة بالماء والعناصر الغذائية، كما يؤدي الحرث إلى زيادة تهوية التربة وتسوية الأرض ويؤدي التخطيط إلى سهولة التحكم في مياه الري.
- تتم الزراعة في جور في الثلث السفلى من الخط على أبعاد 25 سم بين الجور مع وضع 2 حبة في الجورة على عمـق 4-5 سـم مع التغطية، حيث يؤدي عدم الالتزام بالكثافة النباتية المطلوبة إلى نقص كبير في عدد النباتات الحاملة للكيزان وبالتالي يقل المحصول النهائي من الحبوب ثم تروى الأرض على البارد مع الحرص على أن تتشبع الأرض بالماء وفي حالة عدم تشبع الأرض بالماء يؤدي إلى ضعف نمو البادرات ونقص المحصول الناتج عليها.

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