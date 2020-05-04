الكرملين: لا يتعين التعجل فى رفع القيود المفروضة بسبب كورونا

دعا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إلى عدم التعجل واستباق الأحداث في رفع القيود المفروضة على المجتمع في إطار إجراءات مكافحة وباء كورونا.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "إن عملية رفع القيود المتوقع انطلاقها في 12 مايو الجاري، تتطلب أُطرًا زمنية معينة، ويتعين على المجتمع أن يكون مستعدًا لجميع المفاجآت، ويجب أن نتطلع للغد، ونكون مستعدين لكل تطور"، موضحا أن وجود المواطنين بكثرة في شوارع المدن الروسية يدل على خطورة كسر نظام العزل الصحي، لأنه يهدد بعودة منحنى الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع مجددا.وأضاف: "أُوصي بعدم استباق الأحداث"، لافتا إلى أن خطة رفع القيود يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع في كل منطقة روسية على حدة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كلف الحكومة بإعداد خطة للخروج التدريجي من نظام العزل بحلول الخامس من هذا الشهر.