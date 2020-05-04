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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رحاب الجمل: شخصيتى فى مسلسل «البرنس» تعبتنى نفسيًا

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:30 م
رحاب الجمل
رحاب الجمل
حسن أمين
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تشارك الفنانة رحاب الجمل فى الماراثون الرمضانى بمسلسلين، الأول هو «البرنس» مع محمد رمضان، وتظهر بشخصية شقيقته عبير، والثانى المسلسل الكوميدى «٢ فى الصندوق» مع نجمى مسرح مصر حمدى الميرغنى ومحمد أسامة «أوس أوس».
وأعربت الفنانة عن سعادتها بردود الأفعال الجيدة عن الحلقات العشر الأولى من «البرنس»، مشيرة إلى أن شخصية «عبير» التى تجسدها خلال أحداث المسلسل من أكثر الشخصيات التى بذلت فيها مجهودًا كبيرًا بسبب سلوكها الشرير، وهو نمط جديد عليها لم تقدمه من قبل، ومضيفة: «كرهت شخصية عبير وتعبتنى نفسيًا».
وقالت إن المخرج محمد سامى حفز الفنانين المشاركين فى هذا العمل لتقديم الشخصيات بجدارة وإتقان، موضحة أنه متمكن من أدواته الإخراجية، كما أن تأليفه نصف العمل ساعد كثيرًا فى خروج المسلسل بهذا الشكل اللائق، كونه يعلم تفاصيل كل شخصية وجوانبها النفسية.
وأشارت إلى أن المخرج حرص قبل تصوير المسلسل على إجراء العديد من البروفات داخل مكتبه للتدريب على الشخصيات وشكلها النهائى والوقوف على الخطوط العريضة للعمل، لافتة إلى أن هذا الأمر كسر حاجزًا كبيرًا بين النجوم المشاركين فى العمل، وانعكس على لوكيشن التصوير.
ورأت أن المشاركة فى الماراثون الرمضانى فى الوقت الحالى أصبحت صعبة، لأن الجمهور لديه وعى كبير بالدراما والإخراج، ويشاهد الأعمال التليفزيونية بعين الناقد، مضيفة: «كما أن السوشيال ميديا أصبحت ميدانًا واسعًا للسخرية الحادة من الأعمال التى لا تنال إعجاب الجمهور، وهذا الأمر أصبح مسئولية كبيرة على أى فنان ويدفع صناع الأعمال لبذل أقصى ما فى جهدهم لخروج العمل الفنى بشكل يليق بالجمهور».
وعن مشاركتها فى المسلسل الكوميدى «٢ فى الصندوق»، أعربت عن سعادتها بتقديم شخصية كوميدية فى هذا المسلسل لكسر حاجز الحدة والشر فى شخصيتها بـ»البرنس»، حيث تجسد شخصية راقصة استعراضية تدعى «سونيا».
وقالت: «كواليس العمل كانت مليئة بالكوميديا، واستمتعت بالمشاركة بجانب نجوم كبار مثل: حمدى الميرغنى وأوس أوس وبيومى فؤاد».

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