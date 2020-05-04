أيرلندا: نستفيد من كوريا الجنوبية في التعامل مع كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارداكار، اليوم الاثنين، أن بلاده تستفيد من كوريا الجنوبية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، وخاصةً في توسيع إجراء الاختبارات وتتبع المخالطين من خلال التطبيقات الذكية، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن.وأوضح فارداكار أن حكومته استلهمت من تعامل كوريا الجنوبية مع كوفيد-19، واتخذت خطوات مماثلة أثبتت فعاليتها، مشيرا إلى أن استخدام مجموعات الاختبار المستوردة من كوريا الجنوبية كان مفيدًا بصورة خاصة، وأعرب عن اهتمامه بشراء المعدات الطبية، بما في ذلك الكمامات الواقية، ورد مون بأن كوريا الجنوبية ستدرس تزويد أيرلندا بالأقنعة، مشيرًا إلى الزيادة المستمرة في الإنتاج المحلي.