ليبيا: خلو 136 عينة من كورونا وارتفاع المتعافين لـ23 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 23 حالة بعد فحص 136 عينة لدى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض -في بيان وفقا لبوابة الوسط الليبية- اليوم الإثنين إن الفحص المختبري للعينات أكد أنها سلبية وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه من بين العينات السالبة، تماثلت حالة للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 23 حالة.