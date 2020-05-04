غدًا.. صرف معاشات من يتقاضون أكثر من ١٠٠٠ جنيه

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعيى، غدًا الثلاثاء، عملية صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع عمليات صرف معاشات شهر مايو على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 146 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب الـ119 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 1.13 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه، بالإضافة إلى 568 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 464 مليون جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو، على أن تتم بداية من الأحد صرف المعاشات المحولة على البنوك، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد، فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة.