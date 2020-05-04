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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يشارك فى قمة عدم الانحياز ويؤكد أهمية التعاون الدولى ضد كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:47 م
السيسي
السيسي
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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، فى قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتى عقدت تحت عنوان "متحدون فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن ذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى الحركة، على رأسهم الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالى للحركة، إلى جانب رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمى، إن هذه القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من كل جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الرئيس فى كلمته خلال القمة أهمية التعاون والتضامن الدولى من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمى لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا، وتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، والحد من تأثير الأزمة على الأمن الغذائى العالمى.

كما أكد الرئيس أن حركة عدم الانحياز يتعين أن تضطلع بدور جوهرى فى هذا الخصوص، وذلك فى ظل كون مصر من الدول المؤسسة للحركة، وانطلاقاً من أنها تمثل إطاراً مهمًا وواسع النطاق لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولى.

وشهدت القمة التوافق حول أهمية قيام الدول الأعضاء فى حركة عدم الانحياز بتعزيز تعاونهم على كل المستويات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين السلطات الصحية الوطنية، وذلك فى ظل الآثار السلبية غير المسبوقة لهذه الأزمة على المجتمعات والاقتصاديات، والتى من شأنها أن تعوق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول النامية.

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