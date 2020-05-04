ثواب «الرحمة» في «بأخلاقنا نرتقي»

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.وتناول الأمين العام في حلقة اليوم خلق الرحمة وما ينتج عن تطبيق هذا الخلق بين البشر من استقرار للمجتمع وانتشار للألفة والمحبة بين الناس، مشيرًا إلى أن هذا الخلق العظيم يستدعي الإحساس بالآخرين والتألم بآلامهم، ولذا فإن التحلي بهذه الفضيلة يستوجب رحمة الله تعالى بنا.وأضاف عياد: إن الرحمة عندما يتحلى بها شخص فهي دليل على دقة قلبه وصفاء نفسه، فإذا ما فقدها إنسان تحول حاله إلى الشقاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنزع الرحمة إلا من شقي".