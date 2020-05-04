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الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد يوسف يهاجم أحمد فتحي: فشل في الخروج من الباب الكبير
الإثنين 04/مايو/2020 - 05:40 م
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حرص محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، على توجيه رسالة هامة لأحمد فتحي ظهير أيمن الأحمر السابق وبيراميدز الحالي.
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