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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هبة عبدالغني ضيفة شرف مسلسل «لما كنا صغيرين»

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:36 م
الفنانة هبة عبدالغني
الفنانة هبة عبدالغني
دعاء عبد المقصود
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تشارك الفنانة هبة عبدالغني في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي يتم عرضه خلال ماراثون رمضان الحالي 2020، عبر شاشات القنوات الفضائية.

وتظهر هبة عبدالغني، كضيف شرف على حلقات المسلسل، حيث تجسد خلال السياق الدرامي لمسلسل شخصية نور زوجة سليم منصور، الشخصية التي يجسدها الفنان محمود حميدة، وتكون السبب في تحول شخصية من الخير إلى الشر.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا من شخصيتها بالمسلسل وعلقت عليها قائلة: "دي المفاجأة اللي كنت مخبياها عليكم قبل رمضان، ومريت مرور خفيف في ضيافة فريق عمل لما كنا صغيرين في أخد الفلاش باك نور زوجة سليم منصور، سعيدة جدًا بالوقوف أمام القامة الكبيرة الأستاذ محمود حميدة وسعيدة بنجاح العمل، مبروك لكل صناعه ومبرك ريكو مبرووك شركة آرت ميكرز وشركة سينرجي على العمل المميز ده".

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

وتشارك هبة عبد الغني خلال السباق الرمضاني الحالي في مسلسل "فرصة تانية"، مسلسل"ليالينا 80".
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