طلاب «تانية ثانوي» يمتحنون في الأحياء والفلسفة غدًا

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الثلاثاء، امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في امتحانات نهاية العام الدراسي 20202019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا ثالث امتحانتهم في مادة الأحياء، وجاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولم تتلق غرف العمليات سواء في ديوان وزارة التربية والتعليم أو بالمحافظات شكاوى من صعوبة الأسئلة، أو انقطاع الشبكات وسقوط السيستم.ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.