اليمن يسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن تسجيل اليمن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12.حذرت منظمة الصحة العالمية، الأحد، من احتمالية تأثير فيروس كورونا المستجد على أكثر من نصف السكان في اليمن، البلد الذي يشهد صراعًا مسلحًا منذ ست سنوات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها طرحت العديد من السيناريوهات المسندة بالبيانات على السلطات المحلية، منذ الإعلان عن الجائحة، وذلك لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد على 50% من السكان.وذكرت المنظمة، أن جائحة كورونا تسببت في إرهاق بعض أكثر النظم الصحية تقدمًا وتطورًا في العالم.