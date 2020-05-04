برلماني: الحكومة لديها منهج لمساعدة الدول في مواجهة كورونا

أشاد النائب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان لمواجهة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها منهج إيجابي لمساعدة الدول لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.وأضاف "كدواني" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية لديها تعاون مع كافة دول العالم، ومنها دول القارة الأفريقية، مشددًا على أن الدولة المصرية والسودان بينهم علاقات قوية خصوصًا بعد مجهودات الرئيس السيسى بعقد مؤتمرات مستمرة مع دول أفريقيا لبحث التعاون فى كافة المجالات.واختتم النائب قائلا: "الدولة المصرية رائدة فى التعاون ودعم الدول الأخرى، حيث قدمت مساعدات طبية للدول العظمى منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بهدف مواجهة كارثة انتشار جائحة كورونا".