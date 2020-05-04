رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الحكومة لديها منهج لمساعدة الدول في مواجهة كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:32 م
النائب يحيى كدواني
النائب يحيى كدواني
حسين العمدة
طباعة
أشاد النائب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان لمواجهة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها منهج إيجابي لمساعدة الدول لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "كدواني" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية لديها تعاون مع كافة دول العالم، ومنها دول القارة الأفريقية، مشددًا على أن الدولة المصرية والسودان بينهم علاقات قوية خصوصًا بعد مجهودات الرئيس السيسى بعقد مؤتمرات مستمرة مع دول أفريقيا لبحث التعاون فى كافة المجالات.

واختتم النائب قائلا: "الدولة المصرية رائدة فى التعاون ودعم الدول الأخرى، حيث قدمت مساعدات طبية للدول العظمى منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بهدف مواجهة كارثة انتشار جائحة كورونا".

موضوعات متعلقة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

التضامن: صرف معاشات مايو للشريحة الثانية غدا

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

«الصحة»: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بكورونا

أنباء عن محاولة إنقلاب في قطر.. ومغردون: «التحقيق مع بن جاسم السر»

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
المزيد

الثقافة

أكاديمية الشعر بأبوظبي تُصدر «مختصر أوزان الشعر النبطي»

«الشروق» تُصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ

«البقاء في الأسر».. مجموعة قصصية جديدة لمصطفى أبومسلم

للناشرين.. معرض الكويت الدولى للكتاب يفتح باب التسجيل للمشاركة