استطلاع رأى يكشف انهيار شعبية أردوغان فى تركيا

كشف استطلاع للرأى أجراه مركز «أوراسيا للدراسات والأبحاث» التركى، تحت عنوان «هل ستصوت إلى رجب طيب أردوغان فى حالة عقد انتخابات رئاسية حاليًا؟»، مدى تراجع شعبية الرئيس التركي داخل البلاد، فى ضوء تفشي فيروس «كورونا المستجد» وأثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المواطنين الأتراك.وحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز ونشر نتائجه رئيسه «كمال أوزكيراز» علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ فقد بلغت نسبة من سيصوتون لأردوغان 38.9% فى حين بلغت نسبة الرافضين له 44.5%، وبلغت نسبة من سيصوتون إلى مرشحين آخرين 10.7%، أما من امتنعوا عن التصويت فقد بلغت نسبتهم 6.9%، وفقًا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».وتشهد شعبية الرئيس التركي أردوغان تراجعًا كبيرًا في الآونة الراهنة فى ظل الفشل الواضح في مكافحة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات متأخرة، مما أدى إلى تفشيه في الأراضي التركية ووفاة الآلاف، الأمر الذي أثر بطبيعة الحال على الحالة الاقتصادية للبلاد، وأدى إلى انهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.