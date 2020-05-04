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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات ونعول على دعم المجتمع الدولي

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:25 م
حسان دياب
حسان دياب
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أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، التزام حكومة بلاده بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنها برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي أعدته الحكومة مؤخرا، ومحاربة الفساد واستعادة الأموال العامة المهربة، مشيرا إلى أن لبنان يعول دائما على دعم المجتمع الدولي المستمر بالتوازي مع الإصلاحات وخطة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اللبناني، ظهر اليوم، اجتماعًا لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة، بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الصين وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والاتحاد الأوروبي والمنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جه، وعدد من ممثلي المنظمات الأجنبية والأممية في لبنان.

وقال دياب: "للمرة الأولى في تاريخ لبنان أقرت الحكومة خريطة طريقة مالية متكاملة، ونؤكد أن لبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي، وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة الماضي، على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي".

ولفت إلى أن أزمة وباء كورونا أدت إلى تفاقم حدة الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الدولة اللبنانية استطاعت كبح انتشار الفيروس، وأنها بصدد البدء تدريجيا في تخفيف الإغلاق العام في الدولة وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط الاقتصاد.

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