زيادة 5 أضعاف بإصابات كورونا فى المكسيك

أعلنت المكسيك عن زيادة بمقدار 5 أضعاف في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى قرابة 130 ألف حالة، استنادًا إلى نموذج المراقبة الوبائية الذي تستخدمه الحكومة.وسجل البلد الواقع في أمريكا الشمالية رسميًا 23471 حالة إصابة بـ"كوفيد- 19"، وأكثر من 2154 حالة وفاة، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.لكن بيانات من نظام مراقبة سينتينيل التابع لمنظمة الصحة العالمية والمستخدم في المكسيك منذ العام 2006، قدّر أن البلاد فيها ما يصل إلى 128033 حالة إصابة بالفيروس القاتل.يعتمد نظام سينتينيل في تقديراته على البيانات من شبكة مختارة من المرافق الموثوقة.وقال وكيل وزارة الصحة، هوجو لوبيز جاتيل، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن نظام "مراقبة سينتينيل فعال لأنه يقبل حقيقة عدم توثيق جميع الحالات الطفيفة".وأضاف: "التظاهر أنه يمكنك قياس (المرض) في شكل مباشر سيوقعك في الخطأ".وتقدر السلطات الصحية أن الإصابات ستبلغ ذروتها في المكسيك في 6 مايو، وتعمل بعض المستشفيات في منطقة مكسيكو سيتي بطاقتها القصوى.أعلنت المكسيك عن حالة طوارئ صحية وطنية في مارس، داعية مواطنيها للتباعد الاجتماعي مع تعليق المدارس وجميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، وستظل الإجراءات سارية حتى 30 مايو.