العاهل الأردنى: لا نملك ترف الفشل فى معركة كورونا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن فرص النجاح في مواجهة وباء فيروس كورونا ستتضاعف عندما تعمل الدول بشراكة، لبناء القدرات والتركيز على التعاون، عوضًا عن التنافس.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال كلمته التي ألقاها خلال مشاركته، في مؤتمر المانحين الدولي لحشد الدعم للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الذي عقد على مستوى قادة ورؤساء دول وممثليهم.وأكد "أننا لا نملك ترف الفشل في استجابتنا لفيروس كورونا"، داعيًا إلى عالم أكثر تكاملًا والعمل على "إعادة ضبط العولمة"، لتعزيز التعاون بين الدول ووضع سلامة البشرية بأكملها على رأس الأولويات.وأوضح أنه خلال تعاملنا مع فيروس كورونا في الأشهر الماضية، تبين أن هذا التكامل هو السبيل الوحيد للوصول إلى اعتماد إيجابى متبادل بين مختلف البلدان، يستثمر في المهارات والموارد عبر الحدود وسيمكّننا ذلك من تسريع إيجاد الحلول وسد النواقص من معدات ومواد طبية في كل بلد، وفي المحصلة سنكون أقدر على تحمل مسئولياتنا كمجتمع دولي، يكفل حق الحصول على لقاح هذا الفيروس لكل فرد، في كل بلد وكل قارة، حين توفره، بشكل عادلٍ ومتساوٍ.وأشار إلى أن حماية اللاجئين من فيروس كورونا تعد أولوية، ومع أن إجراءات الغلق قد فاقمت من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا، فإن استجابتنا السريعة مكنتنا من الحد من انتشار الفيروس، وهذا عزز قدرتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة أينما أمكن ذلك، بتوفير معدات الوقاية الشخصية، لنسهم في سد النقص في محيطنا والدول الصديقة.