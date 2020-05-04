أبوظبى تدعم القطاع الصحى فى السودان بـ75 مليون درهم

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الإثنين، عن تقديم مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليون درهم ما يعادل (20 مليون دولار)، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها للشعب السوداني.وقام الصندوق بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم والحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية بتسليم الشحنتين الأولى والثانية، والبالغة نحو 135 طنًا من المساعدات الطبية والدوائية، بقيمة بلغت 10 ملايين درهم، أي ما يعادل 2.7 مليون دولار، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات خلال الفترة القادمة من هذا العام.وتأتي حزمة المساعدات الطبية المقدمة كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019، والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.