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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد كريمة: سيدنا محمد كان يحب الحياة (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:14 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
رباب الأهواني
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قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الرسول– صلى الله عليه وسلم- أحب الحياة وحببنا فيها.

وأضاف "كريمة"، خلال لقائه ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن الرسول– صلى الله عليه وسلم- قال: "حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب؛ والنساء؛ وجعلت قرة عيني في الصلاة"، والنساء ليس كما يتبادر إلى الذهن في الجنس وإنما أحب التكامل بين الرجل والمرأة، فأحب أحفاده وأسباطه وأصحابه، وأحب حتى الجبل، فبعد هزيمة أحد العارضة لعن أحد الصحابة جبل أحد، فقال له: "أحد جبل يُحبنا ونحبه".

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن الرسول– صلى الله عليه وسلم- كان يعلم أن السيدة عائشة تُحب لعب الأطفال، فكان يخرج ويأمر بشراء عرائس العهن "الصوف" للسيدة عائشة، وكان يقوم بنفسه بدعوة الصبايا المراهقات ليؤنسوا السيدة عائشة ويحادثونها.

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