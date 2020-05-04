برلماني: توجيه السيسى بإرسال شحنة طبية للسودان دليل على ترابط العلاقات

أشاد النائب سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان الشقيق، مضيفًا أن الدولة المصرية تتميز بترابط العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدولة المجاورة والعربية الشقيقة، فضلًا عن الدولة المصرية تقوم بتقديم كافة أنواع الدعم لمساعدة الدول فى الأزمات، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف "عضو لجنة الدفاع والأمن القومى"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دولة السودان هى نسيج واحد للدولة المصرية وتعد أمن قومى لها، مؤكدًا الرئيس السيسى يدعم كافة العلاقات مع الدول الأفريقية ويعطى دروسًا للعالم بأن الدولة المصرية تستطيع مساعدة الدول فى الأزمات، قائلًا: "الرئيس السيسى لديه جانب إنسانى بمساعدة الدول التى تعانى من انتشار فيروس كورونا".