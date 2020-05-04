الاتحاد الأوروبى يخصص مليار يورو لإنتاج لقاح ضد كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تخصيص مليار يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي قتل حتى الآن نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء العالم.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين- في كلمة افتتاحية لمؤتمر افتراضي دولى للمانحين لجمع أموال لتطوير وإنتاج اللقاح- إن تاريخ 4 مايو يعتبر منعطفًا مهمًا في مسيرة مكافحة كورونا فيروس، مضيفة أن مؤتمر اليوم هو البداية، ولكننا سنحتاج أكثر في المستقبل، فالشركاء كثيرون والهدف واحد.وأكدت "فون دير لاين" أن المؤتمر يهدف بالإضافة إلى تطوير اللقاح والأدوية، إلى تأمين هذه المواد للشركاء الدوليين، خاصة الأطراف الأكثر ضعفًا، مشددة على ضرورة أن يتعلم العالم التعايش مع فيروس كورونا حتى إيجاد اللقاح.