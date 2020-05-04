الهنود يشتبكون مع الشرطة فى ظل بدء تخفيف قيود كورونا

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع على حشد من العمال النازحين المحتجين في ولاية جوجارات، وشنت هجمات بهراوات على مئات الأشخاص الذين كانوا يصطفون أمام محلات للمشروبات الكحولية بنيودلهى مع اتخاذ أولى الخطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت الحكومة الأسبوع الماضي: إن أكبر إغلاق في العالم، والمفروض منذ 25 مارس، يُخفف ببطء في بعض المناطق ذات العدد الأقل من الإصابات، لكنه سيستمر حتى 17 مايو على الأقل فى باقي المناطق.وعلى الرغم من أن المسئولين يقولون إن القيود الصارمة على العمل والسفر أساسية للتغلب على الفيروس، فإن الإغلاق عرّض للخطر الوضع الاقتصادي لكثيرين، بينهم ما يقدر بنحو 140 مليون عامل نازح منعوا من العودة إلى ديارهم.وقال مسئول إن نحو ألف عامل عالقين يسعون للحصول على مساعدة للعودة إلى بيوتهم في ولايات بأنحاء الهند تجمعوا في ضواحي مدينة سورات بجوجارات ورشقوا الشرطة بالحجارة.وقال قائد شرطة سورات للصحفيين، إنه تم اعتقال 80 محتجًا حتى الآن، وفي طريقهم لتحديد هوية مزيد منهم، وفي العاصمة نيودلهي استأنفت بعض المكاتب العمل، اليوم الإثنين، بعدد أقل من الموظفين وتدفقت حركة المرور في الشوارع، قال مسئول بالشرطة إن رجال الشرطة اضطروا للتحرك ضد حشود جامحة أمام محلات الخمور.وسجلت الهند حتى الآن أكثر من 42800 حالة إصابة و1300 حالة وفاة، وهناك ارتفاع مطرد في الحالات. ويخشى بعض الخبراء من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى فى بلد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة ولا يحصل كثير من الناس إلا على رعاية صحية محدودة.