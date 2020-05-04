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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم بنى سويف: جميع الطلاب تمكنوا من الدخول على منصة امتحان الأحياء

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:08 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف- محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، من خلال تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا في مادة الأحياء من خلال جهاز التابلت، ضمن محافظات المرحلة الثانية في الفترة من الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا حسب الجدول الوارد من الوزارة، حيث يؤدي الامتحان 15 ألف و241 طالبا من 82 مدرسة، 76 حكومية، و6 خاصة.

وأطمأن المحافظ على أن الطلاب قد تمكنوا من الدخول على السيستم والبدء في أداء امتحاناتهم، والمتابعة اللحظية لشكواهم وتذليل المعوقات "إن وُجدت" أولا بأول، مع ضرورة أن تكون المدرسة على تواصل بالطلاب التابعين لها لطمأنتهم في حالة حصول مشكلة والعمل على حلها، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمديرية والمتصلة مباشرة بالغرفة المركزية بالوزارة.

وأكدت سهام يوسف وكيلة الوزارة أنه يجري متابعة سير الامتحانات من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية ولجان المتابعة في 82 مدرسة حكومية وخاصة، وحل المشاكل التي تواجه الطلاب وتقديم الدعم الفني، مؤكدة أن جميع الطلاب تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان وأداء الامتحان بشكل طبيعي بسهولة ويسر وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوي مؤثرة.

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