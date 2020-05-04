خنازير برية تحتل شوارع مدينة إسرائيلية (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا يكشف احتلال خنازير برية شوارع مدينة إسرائيلية بسبب فيروس كورونا المستجد.وأشارت في تقريرها إلى أن مدينة حيفا (شمالي فلسطين المحتلة)، أصبحت مرتعًا للخنازير البرية التي باتت تشكل تهديدا على سكانها لاسيما الأطفال.وأوضح التقرير أنه مع تفشي فيروس كورونا في إسرائيل وبقاء السكان في منازلهم، وجدت الخنازير البرية التي تسكن الأودية القريبة الفرصة سانحة لاحتلال المدينة والتجول في شوارعها بحرية.ولفت إلى أن الخنازير البرية باتت تمثل خطرا حقيقيا، خاصة في حي كارميليا بضواحي المدينة حيث يقول السكان إن الكارثة باتت مسألة وقت فقط في ظل الانتشار غير المنضبط للحيوانات البرية.وأضاف أنه منذ سنوات تخوض بلدية حيفا معركة عنيدة مع ظاهرة الخنازير البرية، القادمة من الأودية التي تجتاز المدينة وأحياءها.وتسبب نضوب مصادر المياه والطعام في تلك الأودية، إلى جانب الطعام المتاح في صناديق القمامة بحيفا في ازدياد عدد الخنازير البرية المتجولة بالمدينة التي بدت في أيام كورونا كمدينة أشباح.وأشارت القناة إلى أن واقعة واحدة سجلت حتى الآن في حيفا لهجوم خنزير بري على شخص وإصابته.وقال أحد سكان حي كارميليا ويدعى "أرييه كورتس": "تحول الأمر خلال الأشهر الأخيرة إلى كابوس، في إحدى الأيام نزلت من المنزل إلى سيارة ابنتي، وبينما كنت أقوم بالاعتناء بها بدأت في سماع صوت نخير، دخلت إلى السيارة وخلال بضعة دقائق كنت محاطا تماما بالخنازير".وأضاف:"اتصلت بالبلدية، وأخبروني أنهم سيرسلون لي الدورية، بدأت في الضحك، أنا محاط بالخنازير ماذا سيفعلون بالضبط؟ ماذا كان سيحدث لو تعرضت ابنتي لهذا الموقف؟ مع طفلها الذي تحمله؟".