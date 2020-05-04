عبدالعال: تقديرات الاقتصاد غير الرسمى تصل لأرقام فلكية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي تصل إلى أرقام فلكية تقدر بـ60%، وهذا أمر غير مقبول، لابد وأن يندمج في الأقتصاد الرسمي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.وأكد عبد العال، أهمية سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية، قائلًا: "نريد أن نطلق الاقتصاد غير الرسمي من العمل في الخفاء إلى الظهور، فهناك من يعمل حتي الساعه 12 ولا نعرف عنه شيء".ونوه رئيس البرلمان، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي مصطلح اقتصادي متداول، وهناك دولة في جنوب شرق آسيا معروفة سكانيًا، كانت تتحدث عن الاقتصاد غير الرسمي لديها، وكذلك الأمر في إفريقيا، مضيفا: لم نبتدع هذا المصطلح لكي يسئ إلينا.