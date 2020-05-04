إيطاليا تعلن ارتفاع الوفيات في مارس بـ49.4%

سجلت إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19، ارتفاعا في عدد الوفيات في مارس 2020 بنسبة 49.4 في المئة، مقارنة بمعدل الوفيات في الشهر المذكور من 2015 الى 2019.وأفاد بيان مشترك للمعهد الوطني للاحصاء والمعهد العالي للصحة، بأنه بالنسبة إلى الفترة بين 20 فبراير، تاريخ تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا، و31 مارس، بلغت نسبة الارتفاع 38.7 في المئة مع 25 ألفا و354 وفاة إضافية مقارنة بالأعوام الخمسة الفائتة.وجاء في بيان أنه من أصل 25300 وفاة إضافية فان "الوفيات المباشرة التي يمكن نسبها لكوفيد-19 (...) تقدر بـ13700 وفاة".وفيما يتعلق بالوفيات الـ11600 الإضافية "مع المعطيات التي نملكها اليوم يمكننا فقط تقديم فرضية تتعلق بثلاثة أسباب محتملة" بحسب الخبراء حتى وإن كانت جميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بالوباء.قسم أول من هذه الوفيات غير المحدد عددها، يعود إلى وفاة سببها المباشر هو وباء كوفيد-19 لكن بدون إجراء فحوص على المتوفين الذين لا يحتسبوا تاليا في هذه الأرقام.وقسم ثان من هذه الوفيات غير المحدد عددها أيضا، يكون سببها "وفيات غير مباشرة" أي مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19 كمثلا "خلل في وظيفة الكليتين أو القلب" بحسب الخبراء وكذلك لدى متوفين لم يجر عليهم فحص كشف الفيروس.وقسم ثالث يتعلق بمرضى توفوا جراء "أزمة المستشفيات" التي لم تكن قادرة في مرحلة أولى على استقبال مزيد من مرضى كورونا و"الخوف من التوجه إلى مستشفى في المناطق الأكثر تضررا" بحسب البيان.والمناطق الأكثر تضررا هي شمال إيطاليا بؤرة تفشي الوباء التي سجلت أرقام وفيات غير معهودة: بيرغامو +568% وفاة في مارس 2020 مقارنة مع معدل السنوات السابقة وكريمونا +391% ولودي +371% أو بريشا +291%.وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن هذه الأرقام تستند إلى تلك التي زودتها 6866 بلدية من أصل بلديات البلاد الـ7904.وسجلت إيطاليا حتى اليوم 29 ألف وفاة لنحو 210 ألف إصابة.