تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بعد فحص 807 أشخاص.وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت الإذاعة السنغالية - أنه بذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ أول ظهور له في البلاد يوم 2 مارس الماضي إلى 1271 حالة إصابة، شُفي منهم 415 شخصًا، ويتابع 845 شخصًا من المصابين علاجهم في المستشفيات.