تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال
الإثنين 04/مايو/2020 - 04:25 م
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بعد فحص 807 أشخاص.
وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت الإذاعة السنغالية - أنه بذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ أول ظهور له في البلاد يوم 2 مارس الماضي إلى 1271 حالة إصابة، شُفي منهم 415 شخصًا، ويتابع 845 شخصًا من المصابين علاجهم في المستشفيات.
وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت الإذاعة السنغالية - أنه بذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ أول ظهور له في البلاد يوم 2 مارس الماضي إلى 1271 حالة إصابة، شُفي منهم 415 شخصًا، ويتابع 845 شخصًا من المصابين علاجهم في المستشفيات.