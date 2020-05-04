الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، وصل حتى الآن إلى 348 مصابا.وأضاف مساعد وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، المنعقد الآن، أن العدد الإجمالى للمصابين وصل إلى 6813، وبلغ إجمالى عدد الوفيات 436، بينما وصلت حالات الشفاء والتعافى إلى 1632، وعدد الحالات التى تحولت من إيجابية إلى سلبية 2139.وناشد مساعد وزير الصحة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير الصحية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.