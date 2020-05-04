ألمانيا تخصص 525 مليون يورو لتطوير لقاحات مضادة لكورونا

تعتزم ألمانيا تخصيص 525 مليون يورو للتعاون الدولي في تطوير لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا.وأعلنت ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، خلال مؤتمر مانحين عبر الإنترنت، والذي دعت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.وقالت ميركل إن الجائحة تمثل تحديا عالميا لا يمكن التغلب عليه إلا عبر تعاون عالمي، منتقدة عدم استعداد الجميع إلى تعاون متعدد الأطراف في هذا الوقت، وقالت: "إنها لحظة الأمل"، مضيفة أن بلادها ستساهم في ذلك على نحو فعال.