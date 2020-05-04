الأنبا بيمن يطيب رفات القديس مار بقطر

يترأس الأنبا بيمن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنقادة وقوص بقنا، مساء اليوم صلوات عشية عيد استشهاد القديس مار بقطر، دون حضور من شعب الأقباط للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.ويقوم نيافته بتطيب رفات القديس مار بقطر، كما سيتم نقل الصلوات عبر تقنية البث المباشر بالإيبارشية.ويعد القديس مار بقطر من أشهر قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحتفل الكنيسة سنويًا بتذكار استشهاده يوم 27برمودة من الشهور القبطية، والذي يوافق يوم 5 مايو.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.