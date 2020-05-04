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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الألمانية تدافع عن خطط إصدار شهادات مناعة لمتعافي كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:18 م
وزير الصحة الألماني،
وزير الصحة الألماني، ينس شبان،
وكالات
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دافع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن الخطط الرامية إلى إصدار شهادات مناعة للمتعافين من مرض كورونا.

وقال الوزير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بمدينة بنتسبرج بولاية بافاريا الاثنين إنه يتعجب من الجدل حول هذا الموضوع:"لدينا هذا الأمر بشكل طبيعي تماما في أمراض فيروسية أخرى"، مشيرا إلى إمكانية الذهاب إلى الطبيب في أي وقت وتسجيل إثبات بامتلاك أجسام مضادة لالتهاب الكبد والحصبة في بطاقة التطعيم"، أما مسألة فيما سيتم استخدامها، فهذا قرار المواطن.

في الوقت نفسه، أوضح شبان: أنه لن تكون هناك بشكل مبدئي قواعد تتعلق بمدى ما يمكن أن توفره شهادات المناعة هذه، من استثناءات بالنسبة للقيود المفروضة على الحياة العامة في أزمة مثل أزمة كورونا.

وأضاف شبان أنه طالب مجلس الأخلاقيات الألماني بإبداء الرأي في هذا الموضوع، وتابع أنه تم الاتفاق داخل الائتلاف الحاكم على أنه حتى إبداء المجلس رأيه، لن تكون هناك قاعدة قانونية تتعلق بهذه القضية.

وأبدت المعارضة تشكّكها حيال هذه الخطوة وكذلك أبدت زاسكيا إسكين، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، تشكّكها حيال خطط شهادات المناعة.

من جانبها، قالت أليس فايدل، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا المعارض، إن شبان بهذا المقترح يرتكب" تعديًّا جديدًا على حقوق الحرية للمواطنين" وعلى حق الفرد في الكشف عن واستخدام البيانات الشخصية الخاصة به.

ورأت أن الإجبار على المشاركة المجتمعية الكاملة في إثبات المناعة يعد عمليا بمثابة فتح باب خلفي للتطعيم الإجباري.

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