تراجع العائد على سندات الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، نتائج طرح سندات الخزانة، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات،13.59%، وأقل عائد 13.34%، ومتوسط العائد 13.54%،وسجل العائد على السندات أجل 10 سنوات 13.60%، وأقل عائد 13.55%، ومتوسط العائد 13.56%.وطرح البنك المركزى المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.