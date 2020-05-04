رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اختبارات متنقلة لكورونا في اليونان مع استئناف النشاط الاقتصادي

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:15 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
بدأت اليونان، الإثنين، بنشر فرق طبية متنقلة لتكثيف اختبارات فيروس كورونا مع استئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس إنّ الفرق الـ25 الأولى التي سيرتفع عددها في النهاية إلى 500 فريق، ستعطي الأولوية لاجراء الفحوص في المرافق المغلقة والسجون ودور المسنين.

وأضاف، أنها ستساعد أيضا في تعقب مُخالطي المصابين بالفيروس.

وسجّلت اليونان رسميا أكثر من 2600 إصابة و144 وفاة، لكن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة أجرى حتى الآن أقل من 80 ألف اختبار.

والإثنين، رفعت السلطات القيود على الصعيد الوطني للمرة الأولى منذ ستة أسابيع مع السماح بإعادة فتح نحو 10% من المؤسسات الصغيرة بما في ذلك محال تصفيف الشعر والمكتبات وباعة الزهور.

وقال بيتاس: "هنا تبدأ المرحلة الصعبة. العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد يبدو كالخُروج من متاهة"،
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين إن اليونانيين أبدوا "انضباطا وإحساسًا كبيرًا بالمسؤولية والتضامن" ولكن يتعين عليهم الآن "توخي الحذر على نحو مضاعف".

وقال رئيس الوزراء وهو يلتقي الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو "بينما ننتقل الآن إلى المرحلة التالية... تصبح المسؤولية الفردية أكثر أهمية".

وفي ضوء خسارة دخل السياحة، يمكن للاقتصاد اليوناني أن ينكمش بنسبة تصل إلى 10% هذا العام، بحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي.

وتقول وزارة المالية إن الانكماش يمكن أن يقتصر على 4.7%، لكن البطالة قد تصل إلى قرابة 20%.

ويستانف النشاط في المواقع الأثرية في الهواء الطلق والمتنزهات في 18 مايو، تليها الفنادق والمطاعم في 1 يونيو.

موضوعات متعلقة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

التضامن: صرف معاشات مايو للشريحة الثانية غدا

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيهًا مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن محاولة إنقلاب في قطر.. ومغردون: «التحقيق مع بن جاسم السر»

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيهًا مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل

وزارة الصحة لـ"النواب": تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

«الشروق» تصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ

للناشرين.. معرض الكويت الدولى للكتاب يفتح باب التسجيل للمشاركة

كل يوم قصيدة.. بيت الشعر ينشر «أنا اللي حي وشهيد» لفؤاد حداد

عبد الدايم: «الفن للخير» تعكس جهود أبناء الوطن لمواجهة التحديات