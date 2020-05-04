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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تقبل تعيين أول سفير سوداني منذ أكثر من ربع قرن

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:09 م
وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تلقيها موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان الاثنين، إن تلك الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأمريكية، وترفيعها إلى مستوى السفراء، بعد أن كانت منحصرة على مستوى القائمين بالأعمال لأكثر من ربع قرن من الزمان بسبب سياسات النظام البائد.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية استمرارها في العمل الجاد على تحقيق أهداف الثورة واستعادة مكانة السودان الدولية لكي يلعب دوره المأمول، بعزة وكبرياء، في تبادل المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة لخدمة الشعب السوداني من أجل الحرية والكرامة والمساواة والرفاه والعدالة.

كانت الولايات المتحدة والسودان أعلنتا أواخر العام الماضي أنهما قررتا العودة إلى تبادل السفراء، بعد انقطاع استمر نحو 25 عامًا.

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