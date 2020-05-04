الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي بتنظيم داعش في نينوى
الإثنين 04/مايو/2020 - 04:08 م
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.
وذكرت المديرية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية ألقت القبض على أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم الجدعة للنازحين بمحافظة نينوى، مضيفة أن الإرهابي يدعى "أبو هاجر" ومطلوب للقضاء وفق المادة ٤إرهاب.
وذكرت المديرية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية ألقت القبض على أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم الجدعة للنازحين بمحافظة نينوى، مضيفة أن الإرهابي يدعى "أبو هاجر" ومطلوب للقضاء وفق المادة ٤إرهاب.