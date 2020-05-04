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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي بتنظيم داعش في نينوى

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:08 م
اعتقال
اعتقال
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية ألقت القبض على أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم الجدعة للنازحين بمحافظة نينوى، مضيفة أن الإرهابي يدعى "أبو هاجر" ومطلوب للقضاء وفق المادة ٤إرهاب.

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