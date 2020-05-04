الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي بتنظيم داعش في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.وذكرت المديرية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية ألقت القبض على أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم الجدعة للنازحين بمحافظة نينوى، مضيفة أن الإرهابي يدعى "أبو هاجر" ومطلوب للقضاء وفق المادة ٤إرهاب.