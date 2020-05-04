نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

◄ إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية

أن يحاط معصمك بغلال ويطلب منك السباحة والنجاة من الغرق، أن يُقيد قدمك بحجر ضخم ويُطلب منك العدو والسباق،أن تُقيد روحك بالخيبات والهموم ويُطلب منك التفاؤل والأمل،أن يقيد عقلك بأفكار ومعتقدات ويُطلب منك التحليق فى سماء الإبداع والإبتكار والثورة والتجديد،أن تعيش محاط بالقيود مغلل العقل والروح لهو أمر شديد الألم بالغ الشقاء،كم من شخص إعتنق فكرة أو منطق ما حتى صار أسيراً لهذا الفكر وأصبح بين يوم وليلة مُقيد بها لا يملك فرصة الخلاص وإعادة التفكير ومحاولة الرؤية من زاوية جديدة مختلفة،لعل أصعب القيود، هى تلك التى نضع أرواحنا بينها بإيدينا تحت دعوى أن أفكارنا لا نتنازل عنها ووجهات نظرنا لا تتغير أو تتبدل ودونها ودون حدوث ذلك الرقاب،قيد غليظ نكبل به أرواحنا وعقولنا بمحض إرادتنا دون أن نعى ذلك وندركه وندرك بشاعة الوقوع فيه،كثيرون عاشوا وماتوا وأتموا رحلتهم وهم أسرى تلك القيود دون محاولة واحدة حقيقية للثورة عليها والوقوف ولو لمرة واحدة وإعادة التقييم والإختيار،قيد المؤهل والشهادة الدراسية وما يعقبهم من عمل بعينه ومجال محدد وهم يحملون بداخل وجدانهم قوى كثيرة جبارة لو أن الفرصة اتيحت لها لأصبحوا فى شأن أخر ومكانة مختلفة،قليلون من إستطاعوا تحطيم تلك القيود والتخلص منها والتحليق فى سماوات جديدة أكثر رحابة تتماشي مع قدراتهم الحقيقية ومواطن نبوغهم وإبداعهم،فلان الذى ثار وقرر وخطى بيقين وثقة نحو عالم جديد سمح لروحه أن تُبدع وتُخرج ما بداخله من قدرات لولا قراره الشجاع لماتت ودُفنت دون رثاء،قيد العادات والتقاليد وقيد المتوقع والمتعارف عليه، وكأن الحياة هى خط مستقيم صلب لا يملك أى مرونة لصنع منحنيات أو إعادة التشكيل،التمسك بوظيفة أو عمل، فقط لأنه المتاح والموجود، ولو أنه إنتهى أو إختلف لتوقفت عقارب الساعة وتوقفت معه الحياة،التمسك بزى وطريقة لبس أو حتى عادة يومية وكأننا خلقنا بها ولها لايمكننا الفرار منها ولا يمكنها البعد عنا،موعد إحتساء القهوة، موعد الفُسحة والأجازة، موعد الجلوس والإسترخاء، موعد زيارة صديق أو قريب عزيز،كل تلك الأمور التى نحددها ونضعها وفق خطة ثابتة ونظام ثابت راسخ لتصبح هى الأخرى قيد جديد يضاف لقائمة القيود الطويلة،الحقيقة أننا كثيراً ما نخلط بين ماهو ثابت لا يتغير وبين ما يمكن تغييره وتبديله والقفز فوق الإعتياد والرؤية من جديد،مشاهد كثيرة لأشخاص حطموا تلك القيود وقرروا الحياة من جديد ليتفاجئوا ونتفاجئ معهم أنهم بإيديهم كانوا مقيدين لأقصى مدى ومقيدة معهم مواطن قوة وإبداع وإختلاف لما كانت تظهر وتُظهرهم لولا قرارهم الشجاع لتحطيم القيود،أن تصبح عربة قطار لها محطة إنطلاق ومحطة وصول لا تتغير ولا تتبدل مهما مرت الأيام لهو أمر مثير للشفقة داعِ للحزن والإحباط،خُلقنا بلا قيود، بأرواح حرة مُحلقة نملك قرارنا وأمرنا ولكننا بكل طواعية وإستسلام نضع أرواحنا بين قيود لم تصنعها سوى مخاوف التغيير وكأن التغيير عدو قاس لا يمكننا الإنتصار عليه وحين مواجهته فإننا ميتون لا محالة،من خلق كل هذا الكون من حولنا وأبدع ونوع فى مكوناته وعناصره وزينه بالألون، هو من يدعونا للتمتع بجمال خلقه وتنوع صنعه والحياة بأرواح حالمة متجددة فقط لو أننا إستطعنا رؤية فلسفته العظيمة فى التعدد وكثرة الإختيارات وتباين الألوان وكأنه يرشدنا بكل الطرق،أن الحياة تضحك لمن يؤمن بالتحليق والتخلص من القيود.