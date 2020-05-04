جمعة: إدارة سيدنا يوسف لأزمة الجفاف تمثل مبدأ الاشتراكية (فيديو)

قال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا يوسف (عليه السلام) بعد خروجه من السجن أصبح وزيرًا للزراعة ثم المالية ثم عزيز مصر "رئيس وزراء مصر"، وكان رجل دولة لديه العلم والحكمة.ونوه علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع على قناة مصر الأولى، بأنه خلال الـ 7 سنوات الرخاء كان يدخر للدولة ويقوم بعمل مخزون استراتيجي من المحاصيل بشراءها بأموال الدولة، وعندما جاءت السنوات العجاف قام ببيع المحاصيل للمواطنين وليس توزيعه بالمجان أو على البطاقة، فقام بإعادة جمع أموال الدولة مرة أخرى، وهذا يمثل مبدأ الاشتراكية الذي توصلنا إليه بعد عناء وتجربة استمرت نحو 50 عام، والتي هدفها الأساسي العدالة الاجتماعية.وأضاف أنه في العام الثاني من السنوات العجاف طلب من المواطنين مقايضتهم ببعض المنتجات التي ينتجونها مقابل حصولهم على القوت، ثم قايضهم على الأراضي والعقارات التي يمتلكونها إلى أن امتلك البلاد لصالح الدولة، وجعل الدولة تستولي على الملكية الخاصة لصالح الشعب، وبعد انتهاء السنوات العجاف تحولت الدولة من دولة منهارة لدولة من أغنى أغنياء دول الأرض بحسن إدارة سيدنا يوسف.