رئيس مدينة سيوة: استكمال أعمال الرش والتطهير لمكافحة كورونا

قال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إنه تم شن حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية بمناطق "بريزي، شارع مصنع الملح، أبوبكر الصديق، زقاوة".وأوضح: تم رش وتطهير مكتب السجل المدني وسيارات المواطنين بمدينة سيوة، وذلك باستخدام معدات وسيارات مجلس مدينة سيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع القمامة باستخدام معدات وسيارات وأفراد مجلس مدينة سيوة.وتابع أن ذلك جاء ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء الوطن، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.