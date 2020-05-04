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الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باراجواي تبدأ إعادة فتح الاقتصاد وفقا لخطة العزل الصحي

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:54 م
باراجواي
باراجواي
وكالات
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تبدأ باراجواي إعادة فتح الاقتصاد وفقا لما يسمى بخطة العزل الصحي الحكومية السارية، اعتبارًا من 4 إلى 25 مايو، وفقا لبيان في موقع الرئاسة على الإنترنت.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن قطاع التشييد المدني والصناعات التحويلية هما من بين الأنشطة التي يمكنها استئناف العمل في إطار المرحلة الأولى من الخطة.

وأفادت وزارة الصحة بأنها سوف تقيم نتائج المرحلة الأولى قبل رفع المزيد من القيود.

وفي المرحلة الأولى، يتم إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وفي الأماكن المغلقة والأماكن العامة.

ويُسمح للجمهور، باستثناء الأشخاص العاملين في القطاعات المستثناة، بمغادرة المنزل فقط لشراء الطعام والأدوية ومنتجات التنظيف بين الساعة الخامسة صباحا والتاسعة مساء.

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