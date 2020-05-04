«لماذا الضيق».. أحدث حلقات «رسائل سماوية» بالكنيسة الأرثوذكسية

بثت إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، الحلقة الأحدث من سلسلة عظات "رسائل سماوية ".ويناقش القس فليمون زارع، اليوم بالحلقة الأحدث تأملات روحية بعنوان "لماذا الضيق"، وذلك ضمن سلسلة العظات الروحية التي أطلقتها الإيبارشية في إطار الدعم الروحي للأقباط بديلًا عن تعليق الصلوات للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.