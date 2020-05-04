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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 21 سفينة بميناء دمياط

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:50 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم الاثنين، سفينتي حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7460 طن يوريا و13000 طن فوسفات و4150 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19581 طن حديد و6500 طن خردة و21650 طن قمح و8505 طن ابلاكاش و5000 طن ذرة. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1006 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وليمون) وخضروات (خضار مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وفول سوداني) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات وبريطانيا وسلوفينيا وإيطاليا وألمانيا ومالطا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2598 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174948 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107881 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2755 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 1872 شاحنة منها 468 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 58323 من البضائع العامة.

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