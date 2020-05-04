أزهري عن ارتداء الحجاب لغير المحجبة فى رمضان: «شىء ممتاز»

قال الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ارتداء الحجاب في رمضان لغير المحجبة شيء ممتاز لأنه ليس نفاقًا ولا يجب على أحد التدخل في علاقة الشخص مع ربه.وأضاف الفيل، خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن المرأة التي تفعل ذلك جيدة في تفكيرها لأنها أدركت أن الله يريدها على هذا الشكل في الشهر المبارك.وأكد أن هذا السلوك يعتبر احترامًا لشهر رمضان المبارك، مثل الذي لا يصلي طوال السنة أو يصلي متقطعًا وفي رمضان يصلي بالتزام، واصفًا هذا الأمر بالجيد.