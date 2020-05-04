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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«هندسة قنا» تدعم ديوان المحافظة بـ«بوابة تعقيم إلكترونية»

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:48 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الشكر لكلا من الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية هندسة قنا، وذلك لإهداء الجامعة بوابة تعقيم إلكترونية تستخدم لتطهير وتعقيم المترددين على مقر الديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار مجموعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد.

اطلع محافظ قنا، على بوابة التعقيم وقام بمعيانتها هو وعميد الكلية وفريق الطلاب المنفذين لها، مشيدا بالدور التعليمي والمجتمعي لجامعة جنوب الوادي ومراكزها البحثية وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية للمواطنين، مشددا على أهمية الاستفادة من أفكار الطلاب وابتكاراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع القنائي.

ومن جانبه أوضح الدكتور تاج عبد الجابر عمية كلية الهندسة بقنا، في بيان صحفي للمكتب الإعلامي لمحافظ قنا، أن إنتاج البوابة بالكامل تم تنفيذه بأيدي طلاب من كلية الهندسة من قسميّ الكهرباء والميكانيكا هم (محمد بركات – آلاء سيد – إسماعيل محمد – عصام أحمد – محمد ربيع – أسامة منصور - حسن شعبان – أحمد عبد الحميد – حسن مبارك) وتحت إشراف فريق كامل من الأساتذة المتخصصين بالكلية ومتابعة من الدكتور فرج خطاري وكيل الكلية.

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