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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يواصل استقباله للمواطنين بمكتبه

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:46 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،
قنا: إسلام البكري
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واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقد لقاءاته مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام للاستماع إلى طلباتهم وإيجاد حلول لكثير منها، وذلك من منطلق قناعته بأن سياسة الالتحام بالمواطنين عن قرب تعد من أهم قنوات الاتصال الفعالة في معرفة الكثير من المشكلات التي قد تؤرق المواطنين أو التي قد يعاني منها شريحة كبيرة منهم، ومن ثم دراستها وضع الحلول المناسبة لها.

استمع الداودي إلى شكوى كل مواطن على حدة، وتم إحالة جميع الشكاوى إلى الجهات المختصة، كما قد هاتف المحافظ بعض التنفيذين المختصين تليفونيا في وجود المواطن صاحب الشكوى من أجل طمأنته بأن هناك خطوات جادة ستتأخذ، مؤكدا أن جميع العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة هم من أجل خدمة المواطن القنائي أولا.

أوضح الداودي في بيان له، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات صباح اليوم بلغ 105 مواطنين، وكانت طلباتهم عبارة عن طلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عينية ومادية وانتدابات والحصول وحدات إسكان اجتماعي وفرص عمل، من جانبهم أبدى المواطنين سعادتهم البالغة وقدموا عظيم شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من ترحيب وسعة صدر خلال الاستماع لشكواهم وحرصه على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين وتكليفهم بتوفير احتياجاتهم من المساعدات والعلاج على نفقة الدولة.

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