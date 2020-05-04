رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات على انستجرام

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:46 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق سلسلة لقاءات على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من خلالها يقوم أحد أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، باستضافة واحد من صُنَّاع السينما داخل أو خارج العالم العربي، في مقابلة مفتوحة للجمهور عبر صفحة مركز السينما العربية على انستجرام.

الحلقة الأولى من لقاءات مركز السينما العربية تبدأ الخميس 7 مايو الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، وتحاور فيها الناقدة علا الشيخ المخرج الفلسطيني المرشح للأوسكار مرتين هاني أبو أسعد، وسوف يتيح مركز السينما العربية للجمهور فرصة للمشاركة في طرح الأسئلة عبر التعليقات على انستغرام وفيسبوك أيضًا.

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.
ويقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية "المرحلة التي يمر بها العالم حاليًا مناسبة لهذا النوع من المحتوى، يمكن اعتبار العالم الآن في فترة راحة يلتقط فيها أنفاسه، وأثناء ذلك لدينا فرصة لنناقش ونهضم جيدًا ما قدمه سينمائيون كبار من مختلف أنحاء العالم ونتعرف على جديدهم، وهذا عبر مجموعة مميزة من النقاد العرب والأجانب الذين نسعى من خلال مركز السينما العربية إلى تسليط الضوء عليهم بشكل أكبر، وبالتأكيد نحن فخورون بأن يكون هاني أبو أسعد هو أول ضيوفنا من السينمائيين".

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني ترشح للأوسكار مرتين، الأولى بفيلم الجنة الآن (2006) الفائز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي، وفيلم عمر (2013) الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم نظرة ما بـمهرجان كان السينمائي.

وُلد أبو أسعد في الناصرة بفلسطين، ودخل عالم السينما كمنتج للفيلم الطويل حتى إشعار آخر للمخرج رشيد مشهراوي. في 1998 أخرج أبو أسعد فيلمه الطويل الأول الفرخ الرابع عشر.
حقق هاني أبو أسعد سابقًا نجاحًا دوليًا بفيلم عرس رنا في 2002، وهو قصة امرأة فلسطينية شابة، تحاول الزواج قبل الساعة الرابعة. وقد تم اختيار الفيلم للعرض في أسبوع النقاد، وفاز بجوائز في مهرجانات مونبلييه، مراكش، باستيا وكولون.
رصيد هاني أبو أسعد من الأفلام يحتوي أيضًا على الفيلم الأميركي The Mountain Between Us (2017) من بطولة كيت وينسلت وإدريس إلبا، وفيلم يا طير الطاير (2015) الذي يحكي قصة صعود المطرب الشاب محمد عساف، والفيلم الأميركي The Courier (2012)، من بطولة جيفري دين مورجان وميكي رورك، والفيلم التسجيلي Ford Transit بعام 2002، الذي يرسم من خلاله صورة سائق تاكسي لسيارة فورد ترانزيت، ومرونة سكان الأراضي الفلسطينية.
مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات على انستجرام
مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات على انستجرام
مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات على انستجرام
مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات على انستجرام

موضوعات متعلقة

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيهًا مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لقيادات وزارة البترول

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن محاولة إنقلاب في قطر.. ومغردون: «التحقيق مع بن جاسم السر»

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيهًا مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل

وزارة الصحة لـ"النواب": تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

«الشروق» تصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ

للناشرين.. معرض الكويت الدولى للكتاب يفتح باب التسجيل للمشاركة

كل يوم قصيدة.. بيت الشعر ينشر «أنا اللي حي وشهيد» لفؤاد حداد

عبد الدايم: «الفن للخير» تعكس جهود أبناء الوطن لمواجهة التحديات