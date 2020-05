مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات على انستجرام

أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق سلسلة لقاءات على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من خلالها يقوم أحد أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، باستضافة واحد من صُنَّاع السينما داخل أو خارج العالم العربي، في مقابلة مفتوحة للجمهور عبر صفحة مركز السينما العربية على انستجرام.الحلقة الأولى من لقاءات مركز السينما العربية تبدأ الخميس 7 مايو الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، وتحاور فيها الناقدة علا الشيخ المخرج الفلسطيني المرشح للأوسكار مرتين هاني أبو أسعد، وسوف يتيح مركز السينما العربية للجمهور فرصة للمشاركة في طرح الأسئلة عبر التعليقات على انستغرام وفيسبوك أيضًا.لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.ويقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية "المرحلة التي يمر بها العالم حاليًا مناسبة لهذا النوع من المحتوى، يمكن اعتبار العالم الآن في فترة راحة يلتقط فيها أنفاسه، وأثناء ذلك لدينا فرصة لنناقش ونهضم جيدًا ما قدمه سينمائيون كبار من مختلف أنحاء العالم ونتعرف على جديدهم، وهذا عبر مجموعة مميزة من النقاد العرب والأجانب الذين نسعى من خلال مركز السينما العربية إلى تسليط الضوء عليهم بشكل أكبر، وبالتأكيد نحن فخورون بأن يكون هاني أبو أسعد هو أول ضيوفنا من السينمائيين".هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني ترشح للأوسكار مرتين، الأولى بفيلم الجنة الآن (2006) الفائز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي، وفيلم عمر (2013) الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم نظرة ما بـمهرجان كان السينمائي.وُلد أبو أسعد في الناصرة بفلسطين، ودخل عالم السينما كمنتج للفيلم الطويل حتى إشعار آخر للمخرج رشيد مشهراوي. في 1998 أخرج أبو أسعد فيلمه الطويل الأول الفرخ الرابع عشر.حقق هاني أبو أسعد سابقًا نجاحًا دوليًا بفيلم عرس رنا في 2002، وهو قصة امرأة فلسطينية شابة، تحاول الزواج قبل الساعة الرابعة. وقد تم اختيار الفيلم للعرض في أسبوع النقاد، وفاز بجوائز في مهرجانات مونبلييه، مراكش، باستيا وكولون.رصيد هاني أبو أسعد من الأفلام يحتوي أيضًا على الفيلم الأميركي The Mountain Between Us (2017) من بطولة كيت وينسلت وإدريس إلبا، وفيلم يا طير الطاير (2015) الذي يحكي قصة صعود المطرب الشاب محمد عساف، والفيلم الأميركي The Courier (2012)، من بطولة جيفري دين مورجان وميكي رورك، والفيلم التسجيلي Ford Transit بعام 2002، الذي يرسم من خلاله صورة سائق تاكسي لسيارة فورد ترانزيت، ومرونة سكان الأراضي الفلسطينية.