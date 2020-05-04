رحاب الجمل: دوري في «اتنين في الصندوق» كسر حدة شخصيتي في «البرنس»

تشارك الفنانة رحاب الجمل في مسلسل "2 في الصندوق" مع نجمي مسرح مصر كل من الفنان حمدي المرغني ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس".وقالت رحاب الجمل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها سعيدة بتقديم شخصية كوميدية بهذا المسلسل تكسر حاجز الحدة والشر التي تظهر بها في مسلسل "البرنس" حيث تجسد شخصية راقصة استعراضية تدعى "سونيا".وأشارت إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بالكوميديا واستمتعت بالمشاركة فيه، بجانب نجوم الكوميديا حمدي المرغني وأوس أوس وبيومي فؤاد.تدور أحداث مسلسل "2 في الصندوق" حول شابين يعملان في مهنة جمع القمامة، إلا أن لكل منهما أحلاما خاصة يريد أن يحققها بعيدًا عن مهنة والدهما في مجال جمع القمامة، ويواجه كل منهما مشاكل وعقبات أثناء محاولة تحقيق حلمهما، حيث يريد الأول أن يصبح مطربا والآخر يرغب في أن يكون ممثلا مشهورا.يُشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و"أوس أوس"، كل من صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي وانتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفى قمر ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن وآخرون.