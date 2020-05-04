وزير التعليم يكشف حقيقة إضافة «كي جي 3» على السنوات الدراسية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله على المواقع الإخبارية منذ قليل بإضافة عام جديد علي الدراسة يسمي "كي جي ٣".وقال الدكتور طارق شوقي في تصريح خاص، إنه لا يوجد ما يسمي بمرحلة "كي جي ٣"، مؤكدًا أن ذلك خطأ في الصياغة.وكان قد تم تداول اخبار تفيد بتقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 إلى مجلس النواب وذلك فيما يتعلق بعام "2020- 2021" بعد التعديلات عليها نتيجة ظهور فيروس كورونا المستجد.وشملت الخطة نظاما تعليميا جديدا يتم استحداثه لتوافق مع المعايير الدولية ويتضمن 4 مكونات كالتالي:- البداية الجيدة لكل طفل "كي جي 1 – كي جي 2 – كي جي 3"- التعليم الابتدائي والإعدادي- إصلاح الثانوية العامة والتعليم الثانوي- التعليم الفني ويتضمن ضمان الجودة لتخريج دفعات حاصلة على مؤهلات ذات صلة بالصناعة والتكنولوجيا التطبيقية من تطوير مهارات المعلمين وقيادات التعليم "برنامج سلوكيات المعلم المهنية" وربط التعليم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.