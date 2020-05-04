الجزائر: تدمير 19 قنبلة ومخبأ للجماعات الإرهابية شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين، تدمير 19 قنبلة تقليدية الصنع بولاية تبسة (شمال شرق)، ومخبأ للجماعات الإرهابية بولاية الجلفة (شمال).وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس 19 قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بولاية تبسة، في حين كشفت ودمرت وحدة عسكرية أخرى، مخبأ للجماعات الإرهابية بالجلفة بالناحية العسكرية الأولى.وأضافت أنه تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايتي تلمسان (شمال غرب) وغرداية (وسط).