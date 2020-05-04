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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع صرف المعاشات في مكاتب البريد والمنافذ التأمينية

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:49 م
محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى لصرف معاشات مايو 2020م لمن تقل معاشاتهم عن 1000 جنيه من مكاتب البريد والمنافذ التأمينية، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، أنه تم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالي، "الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل خلال أيام الأحد والإثنين الموافق (3-4) من شهر مايو، كذا أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه سيصرفون أيام الثلاثاء والأربعاء الموافق (5-6)، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها سيصرفون يومي الخميس والسبت (7 - 9) مايو، كذا فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يصرفون بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو".

شدد محافظ كفرالشيخ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها، مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى.

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