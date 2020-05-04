«العربية للتصنيع»: جهزنا وحدات العزل على أعلى مستوى (فيديو)

قال المهندس محسن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنه في الظروف الحالية كان لا بد من أن يكون للهيئة العربية للتصنيع دور فى الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت في تصنيع كبائن التعقيم للأفراد.وأضاف محسن عبدالرحمن، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن العمل على كبائن التعقيم قائم على ثلاثة محاور، وهي: استراتيجية عمل الكابينة، ونوع سائل التعقيم المستخدم، ومدة التعقيم، وفقا لتعليمات وزارة الصحة.وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن سائل التعقيم المستخدم آمن، ولا يؤثر على الجيوب الأنفية أو الجلد، مشيرًا إلى أن وحدات العزل الصحي مجهزة على أعلى مستوى، مزودة بكاميرات حتى يتمكن المريض من التواصل مع ذويه.